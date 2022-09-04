Велогонщик Astana Qazaqstan Team Лопес финишировал вторым на 14-м этапе "Вуэльты"

Мигель Анхель Лопес. Фото: Getty Images

Восьми секунд не хватило капитану Astana Qazaqstan Team Мигелю Анхелю Лопесу победы на 14-м этапе "Вуэльты Испании", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу велокоманды.

На решающем подъеме Сьерра-де-Ла-Пандера олимпийский чемпион Ричард Карапас сумел удержать небольшое преимущество, которого хватило для успеха. Лопес финишировал вторым, а тройку призеров замкнул Примож Роглич.

Результата, показанного на этапе, хватило капитану казахстанской команды для того, чтобы подняться на шестую строчку общего зачета, где продолжает лидировать бельгиец Ремко Эвенепул.

"Мы видели Карапаса на финальном километре, но я знал этот подъем и также знал, что, несмотря на то, что мы с Рогличем вели преследование изо всех сил, закрыть просвет будет практически невозможно – там оставался лишь спуск и небольшой подъем на заключительных трехстах метрах.

Как и в 2017 году сегодня я вновь финишировал вторым на Сьерра-де-Ла-Пандера. Самое главное, что пока все идет неплохо, я чувствую себя лучше с каждым днем и надеюсь, что смогу продолжить в том же духе. Пока я не думаю о возможном подиуме. Я хорошо себя чувствую здесь и сейчас, ну а до Мадрида еще очень далеко, так что будем двигаться день за днем",- сказал Лопес.

В целом, Astana Qazaqstan Team провела очень активную гонку. С первых же километров атаковал Винченцо Нибали, затем, атаку предпринял дебютант "Вуэльты" Евгений Федоров. В итоге в отрыв дня вместе с будущим победителем этапа сумел уехать Алексей Луценко, которого догнали всего за три километра до финиша.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/1986081-velogonschik-astana-qazaqstan-team-lopes-finishiroval-vtorym-na-14-m-etape-vuelty/