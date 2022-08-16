Велокоманда "Астана" назвала состав на "Вуэльту-2022"

Логотип велокоманды "Астана". Фото: astanapremiertech.com

Команда Astana Qazaqstan Team назвала состав на третий и заключительный Гранд-тур сезона 2022 года "Вуэльта Испании", сообщает официальный сайт казахстанского клуба.

Напомним, что "Вуэльта-2022" пройдет в период с 19 августа по 11 сентября.

В состав Astana Qazaqstan Team попали казахстанцы Алексей Луценко, Вадим Пронский, Евгений Федоров, итальянцы Винченцо Нибали, Самуэле Баттистелла, колумбийцы Мигель Анхель Лопес, Харольд Техада и испанец Давид Де Ла Крус.

Спортивными директорами в гонке будут Александр Шефер (Казахстан), Стефано Занини (Италия), Марио Манцони (Италия) и Джузеппе Мартинелли (Италия).

Отметим, что "Астана" трижды побеждала на "Вуэльте": Александр Винокуров (2016 год), Альберто Контадор (2008 год) и Фабио Ару (2015 год).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/1983426-velokomanda-astana-nazvala-sostav-na-vueltu-2022/