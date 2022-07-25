Алексей Луценко занял девятое место в общем зачете "Тур де Франс"

Алексей Луценко. Фото: Chris Graythen/Getty Images

Лидер велокоманды Astana Qazaqstan Team казахстанец Алексей Луценко вошел в десятку сильнейших в итоговой классификации "Тур де Франс-2022", сообщает пресс-служба клуба.

Таким образом, Алексей Луценко второй раз подряд финишировал в ТОП-10 на "Тур де Франс": если в 2021 году он занял 7-е место, то сейчас казахстанский гонщик стал 9-м.

"Я приехал на "Тур де Франс" с целью вновь побороться за высокий результат в общем зачете. Подготовка к "Туру" была далека от идеальной, впрочем, как и вся первая половина сезона из-за падений, болезни и невезения. Но, вместе с командой мы смогли достойно проявить себя, побороться в горах, особенно на третьей неделе, и занять высокое девятое место.

Без сомнений мне бы хотелось добиться большего на этом "Туре", и на отдельных этапах, и в генеральной классификации, но как получилось, так получилось. В любом случае, я выложился на 100% в течение этих трех недель, и теперь я доволен результатом. Сейчас мы здесь, на финише в Париже, но сезон еще продолжается, и я серьезно настраиваюсь на новые цели, которые ждут меня впереди", – заявил Алексей Луценко.

Напомним, что победителем велогонки "Тур де Франс-2022" стал датский гонщик команды Jumbo-Visma Йонас Вингегор.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/1980069-aleksey-lutsenko-zanyal-devyatoe-mesto-v-obschem-zachete-tur-de-frans/