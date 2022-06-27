Стал известен состав "Астаны" на "Тур де Франс"

Алексей Луценко. Фото: Chris Graythen/Getty Images

Велокоманда Astana Qazaqstan Team опубликовала состав на главную гонку сезона - "Тур де Франс", которая пройдет в период с 1 по 24 июля, сообщает пресс-служба клуба.

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В состав "Астаны" вошли: итальянцы Самуэле Баттистелла, Фабио Феллине, Джанни Москон, Симоне Веласко, казахстанцы Алексей Луценко, Дмитрий Груздев, Андрей Зейц и американец Джо Домбровски.

Обязанности спортивного директора в гонке будут выполнять итальянцы Бруно Ченьялта, Стефано Занини и казахстанец Александр Шефер.

Напомним, что многодневка "Тур де Франс" пройдет с 1 по 24 июля.

Отметим, что "Астана" лишь однажды побеждала в командном зачете "Тур де Франс". Произошло это в 2009 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/1975880-stal-izvesten-sostav-astany-na-tur-de-frans/