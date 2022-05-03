Велокоманда "Астана" назвала состав на "Джиро д'Италия"

Винченцо Нибали. Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Велокоманда Astana Qazaqstan Team представила состав на первый Гранд-тур сезона – "Джиро д'Италия", который пройдет в период с 6 по 29 мая, пишет пресс-служба клуба.

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"Астану" на престижной многодневке представят казахстанец Вадим Пронский, итальянцы Винченцо Нибали, Фабио Феллине, Валерио Конти, колумбийцы Мигель Анхель Лопес, Харольд Техада, американец Джо Домбровский и испанец Давид Де Ла Крус.

Спортивные директора в гонке: Александр Шефер (Казахстан), Джузеппе Мартинелли (Италия), Стефано Занини (Италия) и Марио Манцони (Италия).

Отметим, что 37-летний Винченцо Нибали дважды выигрывал итальянский Гранд-тур (в 2013 и 2016 годах).

Первый тур "Джиро д'Италия"-2022 стартует 6 мая в Будапеште (Венгрия). Последняя гонка запланирована на 29 мая в Вероне (Италия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/1967772-velokomanda-astana-nazvala-sostav-na-dzhiro-ditaliya/