Велогонщик "Астаны" Мигель Анхель Лопес выиграл четвертый этап "Тура Альп"

Мигель Анхель Лопес. Фото: astana-qazaqstan.com

Лидер команды Astana Qazaqstan Team Мигель Анхель Лопес одержал красивую победу на вершине Калс-ам-Гроссглокнер, которая венчала четвертый этап многодневной гонки "Тур Альп", пишет пресс-служба клуба.

Лопес атаковал из пелотона примерно за четыре километра до финиша; сначала он догнал единственного оставшегося гонщика из ранее сформировавшегося отрыва Тибо Пино, а позже, предприняв контратаку, уехал за своей первой победой в сезоне.

"Это был отличный день и для меня, и для команды. Мы ждали этот успех, и теперь, вместе с ним мы обрели уверенность и мотивацию для наших следующих целей. Это был единственный этап гонки с финишем в гору, так что, определенно, я был настроен что-то попробовать сегодня.

Я спокойно ехал весь этап в основной группе, так как в отрыве были Фабио и Себастьян, но когда стало понятно, что отрыв не доедет до финиша, я решил атаковать. Я предпринял мощный рывок, быстро получив преимущество над пелотоном. Но, до определенного момента я не был уверен, если смогу догнать Тибо Пино.

Он все еще был далеко впереди, но примерно за 2,5 км до финиша я увидел его, и тогда я приложил максимум усилий, чтобы догнать его, а затем и атаковать снова", – рассказал Мигель Анхель Лопес.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/1966377-velogonschik-astany-migel-anhel-lopes-vyigral-chetvertyy-etap-tura-alp/