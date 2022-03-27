Евгений Федоров и Рината Султанова стали чемпионами Азии по велоспорту

Евгений Федоров. Фото: cycling.kz

На проходящем в Душанбе (Таджикистан) чемпионате Азии по велоспорту казахстанские спортсмены завоевали еще две золотые медали, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу федерации велоспорта Казахстана.

Евгений Федоров стал лучшим в индивидуальной гонке (24 км) с раздельным стартом среди мужчин в элите. Он преодолел дистанцию за 28 минут и 45 секунд.

В индивидуальной гонке (24 км) с раздельным стартом у женщин первенствовала Рината Султанова, показавшая лучший результат (33 минуты и 24 секунды). Также она стала первой казахстанкой, завоевавшей титул чемпионки Азии по велоспорту на шоссе.

В индивидуальной гонке преследования среди женщин-андеров второе место заняла Бота Батырбекова. Золото в этой дисциплине взяла Янина Кускова из Узбекистана.

Напомним, что ранее Алексей Ваганов взял золото чемпионата Азии среди юниоров в "разделке", а мужской сборной Казахстана не было равных в командной гонке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/1962316-evgeniy-fedorov-i-rinata-sultanova-stali-chempionami-azii-po-velosportu/