Стал известен состав команды Казахстана на чемпионат Азии по велоспорту

Андрей Зейц. Фото: instagram.com/kcf.kz/

Команда Казахстана по велоспорту выступит на чемпионате Азии, передает сайт Федерации велоспорта Казахстана.

Чемпионат Азии по шоссейному и паралимпийскому велоспорту пройдет с 25 по 30 марта в Душанбе.

Казахстанские велосипедисты будут защищать цвета страны в следующих категориях: мужчины-элита, женщины-элита, мужчины-андеры, женшины-андеры, юниоры, юниорки и паравелосипедисты.

Мужчины-элита

Групповая гонка: Андрей Зейц, Евгений Гидич, Юрий Натаров, Игорь Чжан

Индивидуальная гонка с раздельным стартом: Евгений Федоров

Командная гонка: Андрей Зейц, Евгений Гидич, Юрий Натаров, Игорь Чжан, Антон Кузьмин, Евгений Федоров

Женщины-элита

Групповая гонка: Рината Султанова, Махаббат Умутжанова, Фаина Потапова, Анжела Соловьева

Индивидуальная гонка с раздельным стартом: Рината Султанова

Командная гонка: Рината Султанова, Махаббат Умутжанова, Фаина Потапова, Анжела Соловьева

Мужчины-андеры

Групповая гонка: Даниил Пронский, Глеб Брусенский, Оркен Сламжанов, Николас Винокуров

Индивидуальная гонка с раздельным стартом: Николас Винокуров

Женщины-андеры

Групповая гонка: Карина Абдрахманова, Акпеил Осим, Светлана Пащенко, Бота Батырбекова

Индивидуальная гонка с раздельным стартом: Светлана Пащенко

Юниоры

Групповая гонка: Максим Тараскин, Алексей Ваганов, Илья Карабутов, Игорь Житниковский

Индивидуальная гонка с раздельным стартом: Максим Тараскин

Юниорки

Групповая гонка: Дария Казакбай, Елизавета Склярова, Алина Спирина, Виолетта Казакова

Индивидуальная гонка с раздельным стартом: Дария Казакбай

Паравелоспорт

Кенжегул Сейтжан, Максат Кадыров

Следите за топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане по версии "Выбор года" Parimatch. Новым игрокам +100% бонус к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/1961765-stal-izvesten-sostav-komandy-kazahstana-na-chempionat-azii-po-velosportu/