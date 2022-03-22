Стал известен состав команды Казахстана на чемпионат Азии по велоспорту

Команда Казахстана по велоспорту выступит на чемпионате Азии, передает сайт Федерации велоспорта Казахстана.
Чемпионат Азии по шоссейному и паралимпийскому велоспорту пройдет с 25 по 30 марта в Душанбе.
Казахстанские велосипедисты будут защищать цвета страны в следующих категориях: мужчины-элита, женщины-элита, мужчины-андеры, женшины-андеры, юниоры, юниорки и паравелосипедисты.
Мужчины-элита
Групповая гонка: Андрей Зейц, Евгений Гидич, Юрий Натаров, Игорь Чжан
Индивидуальная гонка с раздельным стартом: Евгений Федоров
Командная гонка: Андрей Зейц, Евгений Гидич, Юрий Натаров, Игорь Чжан, Антон Кузьмин, Евгений Федоров
Женщины-элита
Групповая гонка: Рината Султанова, Махаббат Умутжанова, Фаина Потапова, Анжела Соловьева
Индивидуальная гонка с раздельным стартом: Рината Султанова
Командная гонка: Рината Султанова, Махаббат Умутжанова, Фаина Потапова, Анжела Соловьева
Мужчины-андеры
Групповая гонка: Даниил Пронский, Глеб Брусенский, Оркен Сламжанов, Николас Винокуров
Индивидуальная гонка с раздельным стартом: Николас Винокуров
Женщины-андеры
Групповая гонка: Карина Абдрахманова, Акпеил Осим, Светлана Пащенко, Бота Батырбекова
Индивидуальная гонка с раздельным стартом: Светлана Пащенко
Юниоры
Групповая гонка: Максим Тараскин, Алексей Ваганов, Илья Карабутов, Игорь Житниковский
Индивидуальная гонка с раздельным стартом: Максим Тараскин
Юниорки
Групповая гонка: Дария Казакбай, Елизавета Склярова, Алина Спирина, Виолетта Казакова
Индивидуальная гонка с раздельным стартом: Дария Казакбай
Паравелоспорт
Кенжегул Сейтжан, Максат Кадыров
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/1961765-stal-izvesten-sostav-komandy-kazahstana-na-chempionat-azii-po-velosportu/