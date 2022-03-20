Казахстанец Иоган Штейн стал третьим в однодневной гонке Grand Prix Manavgat

Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанский велогонщик команды Almaty Cycling Team Иоган Штейн попал в призеры однодневной гонки Grand Prix Manavgat в Алании (Турция), передает NUR.KZ.

Казахстанский гонщик Иоган Штейн финишировал третьим, преодолев дистанцию с протяженностью 126 километров за 3 часа, 11 минут и 15 секунд.

Чемпионом гонки стал представитель команды Cycling Sport Club "Olymp" россиянин Мамыр Сташ, второе место занял украинец Михайло Кононенко из Sakarya BB Pro Team.

Также в десятку сильнейших попал еще один казахстанец из Almaty Cycling Team Игорь Чжан (8 место).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/1961670-kazahstanets-iogan-shteyn-stal-tretim-v-odnodnevnoy-gonke-grand-prix-manavgat/