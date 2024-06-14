МОК анонсировал создание киберспортивной Олимпиады

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) предложил создать Олимпийские киберспортивные игры, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

Ожидается, что голосование по этому вопросу пройдет на 142-й сессии МОК во время летней Олимпиады-2024 в Париже. При этом организация уже ведет переговоры с потенциальным хозяином киберспортивных соревнований. Отмечается, что официальный анонс "можно ожидать очень скоро — после утверждения последних формальностей".

"Создавая Олимпийские киберспортивные игры, МОК делает важный шаг вперед и идет в ногу с темпом цифровой революции. Мы очень рады тому, с каким энтузиазмом киберспортивное сообщество, представленное в нашей Комиссии по киберспорту, восприняло эту инициативу. Это еще одно доказательство привлекательности олимпийского бренда и ценностей, которые он отстаивает", — заявил президент МОК Томас Бах.

В релизе организации отмечается, что она системно занимается развитием киберспортивного направления с 2018 года. При этом в МОК намерены "сохранять верность ценностям, которыми руководствовались более столетия".

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