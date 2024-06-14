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МОК анонсировал создание киберспортивной Олимпиады

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Олимпийская киберспортивная неделя
Олимпийская киберспортивная неделя. Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) предложил создать Олимпийские киберспортивные игры, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

Ожидается, что голосование по этому вопросу пройдет на 142-й сессии МОК во время летней Олимпиады-2024 в Париже. При этом организация уже ведет переговоры с потенциальным хозяином киберспортивных соревнований. Отмечается, что официальный анонс "можно ожидать очень скоро — после утверждения последних формальностей".

"Создавая Олимпийские киберспортивные игры, МОК делает важный шаг вперед и идет в ногу с темпом цифровой революции. Мы очень рады тому, с каким энтузиазмом киберспортивное сообщество, представленное в нашей Комиссии по киберспорту, восприняло эту инициативу. Это еще одно доказательство привлекательности олимпийского бренда и ценностей, которые он отстаивает", — заявил президент МОК Томас Бах.

В релизе организации отмечается, что она системно занимается развитием киберспортивного направления с 2018 года. При этом в МОК намерены "сохранять верность ценностям, которыми руководствовались более столетия".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2117781-mok-anonsiroval-sozdanie-kibersportivnoy-olimpiady/

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