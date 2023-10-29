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The International-2023: определился первый участник гранд-финала

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Team Spirit
Team Spirit. Фото: Valve

Киберспортивный турнир по Dota2 The International-2023 близится к своему завершению. В рамках соревнований определился первый участник гранд-финала, сообщает cybersport.ru.

В главном матче турнира выступит Team Spirit.

В финале верхней сетки команда победила LGD Gaming. Результат встречи составил 2:0. Коллектив Ярослава Miposhka Найденова вышел в гранд-финал чемпионата.

LGD продолжит выступление на турнире в нижней сетке плей-офф. Команда Чжан y` Липина поборется с Gladiators ха выход в главный финал.

Добавим, что ранее выступление на соревновании завершили Team Liquid и BetBoom Team.

Соревнования проходят с 12 по 30 октября. Коллективы сражаются за призовой фонд более 3,1 миллиона долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2043065-the-international-2023-opredelilsya-pervyy-uchastnik-grand-finala/

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