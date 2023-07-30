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Команда Абая Хасенова выбила 9INE из IEM Cologne 2023 по CS:GO

Опубликовано:

Абай Хасенов
Абай Хасенов. Фото: https://vk.com/h0bbitzce

Киберспортивная команда Cloud9 с казахстанцем Абаем Хасеновым в составе победила команду 9INE в нижней сетке группы A на IEM Cologne 2023 по CS:GO, передает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 2:1 (10:16 на Vertigo, 16:4 на Ancient и 19:17 на Ancient).

Тем самым коллектив Абая Hobbit Хасенова вышел в следующий раунд, где встретится с проигравшим пары Heroic — Monte.

Тогда как команда 9INE завершила выступление на турнире, заняв 13-16 место и заработав 10 тыс. долларов призовых.

Напомним, что IEM Cologne 2023 проходит с 26 июля по 6 августа в немецком городе Кельн. Команды сражаются за призовой фонд в размере 1 млн долларов и квоту на IEM Katowice 2024.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2030608-komanda-abaya-hasenova-vybila-9ine-iz-iem-cologne-2023-po-csgo/

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