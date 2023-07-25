Команда Токаева упала в нижнюю сетку плей-офф Riyadh Masters 2023 по Dota 2

Киберспортивная команда Quest Esports с двумя казахстанцами в составе проиграла Talon Esports в верхней сетке плей-офф Riyadh Masters 2023 по Dota 2, передает NUR.KZ.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу Talon. Тем самым коллектив Айбека TA2000 Токаева опустился в нижнюю сетку, где сразится с командой PSG.LGD в матче на вылет.
Тогда как Talon Esports вышла в следующий раунд турнира, где 27 июля встретится с победителем пары Gladiators — Team Liquid.
Турнир Riyadh Masters 2023 проходит с 19 по 30 июля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 15 млн долларов.
Напомним, что в составе Quest Esports выступают два казахстанских игрока: Айбек TA2000 Токаев и Абдималик Malik Сайлау.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2030040-komanda-tokaeva-upala-v-nizhnyuyu-setku-pley-off-riyadh-masters-2023-po-dota-2/