Команда Токаева упала в нижнюю сетку плей-офф Riyadh Masters 2023 по Dota 2

Айбек Токаев. Фото: twitter.com/questesports

Киберспортивная команда Quest Esports с двумя казахстанцами в составе проиграла Talon Esports в верхней сетке плей-офф Riyadh Masters 2023 по Dota 2, передает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу Talon. Тем самым коллектив Айбека TA2000 Токаева опустился в нижнюю сетку, где сразится с командой PSG.LGD в матче на вылет.

Тогда как Talon Esports вышла в следующий раунд турнира, где 27 июля встретится с победителем пары Gladiators — Team Liquid.

Турнир Riyadh Masters 2023 проходит с 19 по 30 июля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 15 млн долларов.

Напомним, что в составе Quest Esports выступают два казахстанских игрока: Айбек TA2000 Токаев и Абдималик Malik Сайлау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2030040-komanda-tokaeva-upala-v-nizhnyuyu-setku-pley-off-riyadh-masters-2023-po-dota-2/