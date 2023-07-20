Команда Токаева успешно стартовала на турнире Riyadh Masters 2023 по Dota 2

Айбек Токаев. Фото: twitter.com/questesports

Киберспортивная команда Quest Esports с казахстанцем Айбеком Токаевым успешно стартовала в групповой стадии Play-In на Riyadh Masters 2023 по Dota 2, передает NUR.KZ.

После четырех туров коллектив Айбека TA2000 Токаева с шестью очками занимает первое место в группе В. Quest Esports одержала три победы (над OG, 9 Pandas и Team Secret) и потерпела одно поражение (от Xtreme).

В последнем туре команда казахстанского киберспортсмена встретится с beastcoast. Матч начнется сегодня в 17:45 по времени Астаны.

Напомним, что крупный турнир Riyadh Masters 2023 по Dota 2 проходит с 19 по 30 июля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Коллективы сражаются за призовой фонд в размере 15 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2029449-komanda-tokaeva-uspeshno-startovala-na-turnire-riyadh-masters-2023-po-dota-2/