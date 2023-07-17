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Айбек Токаев об организации турнира Riyadh Masters 2023: Все чисто, кормят вкусно

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Киберспортсмен Айбек Токаев
Айбек Токаев. Фото: twitter.com/questesports

Казахстанский игрок киберспортивной команды Quest Esports по Dota 2 Айбек TA2000 Токаев поделился первыми впечатлениями от уровня организации Riyadh Masters 2023, пишет Cybersport.ru.

Казахстанский игрок остался доволен удобствами тренировочных комнат, а также похвалил еду в отеле, где размещены участники турнира.

"Заселились в отель, соло румы, все чисто классно. Кормят кстати вкусно. Практисы дефолтно-хорошие, пк 3060ти i7-12700k, кс не лагает, оценили авы, и дали коробку плюшек, внутри мышь, солнцезащитные очки, грелка для рук и кучу наклеек, в общем все по кайфу", - написал Токаев в своем Telegram-канале.

Напомним, что турнир Riyadh Masters 2023 пройдет с 19 по 30 июля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Призовой фонд соревнования составляет 15 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2029006-aybek-tokaev-ob-organizatsii-turnira-riyadh-masters-2023-vse-chisto-kormyat-vkusno/

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