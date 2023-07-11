Киберспортсмен Алимжан Исламбеков: Мне сделали операцию, чтобы я не ослеп

Алимжан Watson Исламбеков. Фото: twitter.com/EntityEUROPE

Казахстанский игрок киберспортивной команды Entity по Dota 2 Алимжан Watson Исламбеков поделился подробностями об операции на глазу, которую он перенес в начале июля, пишет Cybersport.ru.

Об этом казахстанский киберспортсмен рассказал во время трансляции на Twitch. По словам Алимжана, он столкнулся с неприятной проблемой, связанной со зрением.

"Я не улучшал зрение. Мне делали операцию, чтобы я не ослеп. У меня было отслоение сетчатки. Если по сторонам смотреть, то мне больно зрачком правого глаза двигать", - заявил Исламбеков.

Об операции Watson стало известно 4 июля — тогда киберспортсмен не рассказал, из-за чего ему потребовалось хирургическое вмешательство.

Последним турниром, на котором выступал Исламбеков, был DreamLeague Season 20, где коллектив не прошел первый групповой этап.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2028241-kibersportsmen-alimzhan-islambekov-mne-sdelali-operatsiyu-chtoby-ya-ne-oslep/