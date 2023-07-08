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Команда Токаева выбила PSG.LGD из The Bali Major 2023

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Киберспортсмен Айбек Токаев
Айбек Токаев. Фото: twitter.com/questesports

Киберспортивная команда Quest Esports, в составе которой выступает казахстанец Айбек ТА2000 Токаев, прошла в полуфинал нижней сетки на The Bali Major 2023, передает NUR.KZ.

В матче на вылет команда Токаева обыграла PSG.LGD со счетом 2:0.

Тем самым коллектив из Китая вылетел из чемпионата, заняв 5-6 место и заработав 25 тысяч долларов призовых и 400 очков DPC.

Quest Esports за выход в финал нижней сетки поборется с Team Liquid. Матч состоится 8 июля в 19:15 по времени Астаны.

Напомним, что The Bali Major 2023 проходит с 29 июня по 9 июля на Бали (Индонезия). Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 500 тысяч долларов и 3500 очков DPC.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2027890-komanda-tokaeva-vybila-psglgd-iz-the-bali-major-2023/

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