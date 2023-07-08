Казахстанские киберспортсмены начали привозить победы с Азиады

Казахстанские киберспортсмены. Фото: Федерация киберспорта Казахстана

Первая фаза Road to Asian Games 2022 в Макао пройдена, казахстанские киберспортсмены вернулись с отличными результатами.

С 15 июня по 2 июля 2023 года проходила первая фаза отборочного этапа Road to Asian Games 2022 в преддверии Азиатских игр, которые пройдут в Ханчжоу, Китай, в сентябре текущего года. Отборочный турнир к Азиатским играм начался с впечатляющей церемонии открытия, на которой было представлено захватывающее световое, музыкальное и визуальное оформление. После церемонии открытия состоялись захватывающие поединки между лучшими командами региона. На этом отборочном этапе принимали участие более 400 киберспортсменов из 28 стран, представлявшие весь азиатский регион от Западной до Юго-Восточной Азии.

Сборная Казахстана на данном чемпионате была представлена в трех дисциплинах: League of Legends, PUBG MOBILE и Arena of Valor. 14 киберспортсменов защищали честь нашей страны и достигли отличных результатов.

Игроки по League of Legends попали в группу со сборными Индии, Шри-Ланки и Кыргызстана. Наши киберспортсмены заняли второе место в группе, уступив сборной Индии. Стоит отметить, что сборная Казахстана по League of Legends провела запоминающийся матч против Шри-Ланки, одержав победу со счетом 2:1 после поражения на первой карте.

Казахстанские киберспортсмены. Фото: Федерация киберспорта Казахстана

Киберспортсмены по PUBG MOBILE выступали в группе с Непалом, Шри-Ланкой, Кыргызстаном и Узбекистаном. В упорной борьбе сборная Казахстана заняла 1 место в группе, имея отрыв от второго места в 44 секунды в общем временном зачете. Также игрок сборной Казахстана Жангир SAWKESH Мырза получил звание MVP турнира.

Игроки по Arena of Valor попали в группу со сборной Кыргызстана и Узбекистана. Несмотря на то, что игра недоступна в Центральной Азии и СНГ, наши парни провели хорошую подготовку, что и привело к первому месту в группе после двух побед в двух матчах. Звание MVP турнира по данной дисциплине также досталось казахстанскому киберспортсмену Жандаулету Janda Жаксыбай.

"25 июня 2018 года киберспорт был признан официальным видом спорта в Казахстане. В этом году мы отмечаем 5 лет активного развития киберспорта в стране, и лучше всего отпраздновать это победами наших киберспортсменов.

Как вы знаете, Азиада – одно из наиболее престижных международных спортивных событий в мире, конечно после Олимпиады. Нашим ребятам предстоит пройти большой путь, чтобы проявить себя во всей красе. Однако уже сейчас можно сказать, что Казахстан – очень конкурентоспособен на мировой арене. Ежегодно наши киберспортсмены привозят медали со всего мира.

Это путь, который мы прошли за 5 лет – строительство и развитие инфраструктуры, работа с талантами, формирование большой сетки турниров. Мы и дальше будем продолжать готовить нашу сборную и одаренных игроков для выступления на крупных соревнованиях и конечно, продолжим создавать все условия для развития здесь, в Казахстане", – комментирует президент Федерации киберспорта Куанышбек Есекеев.

Казахстанские киберспортсмены. Фото: Федерация киберспорта Казахстана

Напомним, второй и третий этапы региональных соревнований RDAG 2022 запланированы на период с 22 июля по 6 августа 2023 года в Ханчжоу и Сеуле и будут включать в себя игры: Dream Three Kingdoms 2, Street Fighter V: Champion Edition и футбольные игры под брендом EA SPORTS FIFA. DOTA 2 пройдет онлайн с 12 по 17 июля 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2027867-kazahstanskie-kibersportsmeny-nachali-privozit-pobedy-s-aziady/