Команда Токаева упала в нижнюю сетку The Bali Major 2023

Айбек Токаев. Фото: twitter.com/questesports

Киберспортивная команда Quest Esports с казахстанцем Айбеком Токаевым в составе уступила Gladiators в верхней сетке плей-офф The Bali Major 2023 по Dota 2, передает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу команду Антона dyrachyo Шкредова.

Теперь Gladiators в финале верхней сетки встретится с Tundra Esports за выход в гранд-финал чемпионата. Матч запланирован на 8 июля в 15:30 по времени Астаны.

Тогда как коллектив казахстанца Айбека TA2000 Токаева Quest Esports продолжит выступление в нижней сетке, где сыграет с командой PSG.LGD 8 июля в 08:00 по времени Астаны.

Напомним, что турнир The Bali Major 2023 проходит с 29 июня по 9 июля в Индонезии. Коллективы сражаются за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов и 3 500 очков Dota Pro Circuit.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2027858-komanda-tokaeva-upala-v-nizhnyuyu-setku-the-bali-major-2023/