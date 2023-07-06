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Team Spirit завершила выступление на The Bali Major 2023

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Киберспортивная команда Team Spirit
Team Spirit. Фото: twitter.com/pglesports

Киберспортивная команда PSG.LGD обыграла коллектив из СНГ Team Spirit в матче нижней сетки плей-офф турнира The Bali Major 2023 по дисциплине Dota 2, передает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу команды из Китая.

Тем самым PSG.LGD прошел в следующий раунд, где встретится с коллективом Azure Ray в матче на вылет. Игра запланирована на седьмое июля в 08:00 по времени Астаны.

Тогда как победители The International 10 команда Team Spirit завершила выступление на чемпионате, заняв 9-12 место.

Напомним, что The Bali Major 2023 проходит с 29 июня по 9 июля на острове Бали (Индонезия). 18 команд из шести регионов разыгрывают 500 тысяч долларов призовых и 3,5 тыс. очков DPC (Dota Pro Circuit).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2027797-team-spirit-zavershila-vystuplenie-na-the-bali-major-2023/

Автор: Кайсар Окасов
Team Spirit завершила выступление на The Bali Major 2023

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