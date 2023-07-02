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Команда Токаева вышла в плей-офф The Bali Major 2023

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Киберспортсмен Айбек Токаев
Айбек Токаев. Фото: twitter.com/questesports

Киберспортивная команда Quest Esports с казахстанцем Айбеком Токаевым в составе сыграла вничью с 9 Pandas в матче группы A на The Bali Major 2023 по Dota 2, передает NUR.KZ.

Тем самым команды заработали по одному очку.

Благодаря этому коллектив Айбека ТА2000 Токаева гарантировал себе место в верхней сетки плей-офф.

В заключительном матче групповой стадии Quest Esports сыграет с PSG.LGD, тогда как 9 Pandas встретится с Bleed Esports.

Напомним, что турнир The Bali Major 2023 проходит с 29 июня по 9 июля на Бали (Индонезия). Коллективы сражаются за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов и 3500 очков Dota Pro Circuit.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2027221-komanda-tokaeva-vyshla-v-pley-off-the-bali-major-2023/

Автор: Кайсар Окасов
Команда Токаева вышла в плей-офф The Bali Major 2023

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