Команда Токаева выиграла четвертый матч на The Bali Major 2023

Айбек Токаев. Фото: Cybersport.ru

Киберспортивная команда Quest Esports с казахстанцем Айбеком Токаевым в составе победила коллектив Evil Geniuses в группе B на The Bali Major 2023 по Dota 2, передает NUR.KZ.

Для команды казахстанца Айбека TA2000 Токаева это уже четвертая победа на чемпионате.

После шести раундов на счету EG лишь один балл. В следующем туре Quest Esports встретится с BetBoom Team, а Evil Geniuses сразится с Bleed Esports. Оба матча запланированы на 2 июля в 10:30 по времени Астаны.

Напомним, что The Bali Major 2023 проходит с 29 июня по 9 июля на Бали (Индонезия). Команды разыгрывают призовой фонд в размере 500 тысяч долларов и 3500 очков Dota Pro Circuit.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2027184-komanda-tokaeva-vyigrala-chetvertyy-match-na-the-bali-major-2023/