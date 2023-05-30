Казахстанская команда потерпела шестое поражение на Dota Pro Circuit 2023: Season 3

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Казахстанская киберспортивная команда UALEIKUMNIHAO проиграла коллективу Virtus.pro в первом дивизионе Dota Pro Circuit 2023: Season 3 для Восточной Европы, передает NUR.KZ.

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу команды Артема Fng Баршака. Для Virtus.pro эта победа стала третьей в сезоне.

Тогда как коллектив UALEIKUMNIHAO потерпел шестое поражение кряду и потерял слот в первом дивизионе на следующий сезон.

Напомним, что встречи первого дивизиона DPC 2023: S3 для Восточной Европы проходят с 14 мая по 4 июня в онлайне. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 205 тысяч долларов, 1150 очков Dota Pro Circuit и три слота на The Bali Major 2023.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2022713-kazahstanskaya-komanda-poterpela-shestoe-porazhenie-na-dota-pro-circuit-2023-season-3/