Команда Cloud9 с казахстанцами в составе выиграла турнир Brazy Party

Команда Cloud9. Фото: hltv.org

Киберспортивная команда Cloud9 с двумя казахстанцами в составе обыграла датский коллектив Astralis в финале турнира Brazy Party по дисциплине CS:GO, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:1 (5:16 на Overpass, 16:7 на Vertigo и 16:12 на Inferno) в пользу Cloud9.

Тем самым команда казахстанцев Абая Hobbit Хасенова и Тимура buster Тулепова стала чемпионом турнира и заработала 133 тыс. долларов призовых, а их оппонент — $70 тыс.

Коллективы OG и 9INE заняли 3-4 места и получили по 35 тысяч долларов.

Напомним, что турнир Brazy Party прошел с 26 апреля по 3 мая в онлайне. Команды разыграли призовой фонд в размере $333 тыс.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2019388-komanda-cloud9-s-kazahstantsami-v-sostave-vyigrala-turnir-brazy-party/