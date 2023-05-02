Cloud9 c казахстанцами в составе сыграет в полуфинале Brazy Party

Киберспортивная команда Cloud9. Фото: twitter.com/C9CSGO

Киберспортивная команда Cloud9 уверенно сыграла в первом матче стадии плей-офф онлайн-турнира Brazy Party по игре CS:GO и пробилась в полуфинал, передает NUR.KZ.

В четвертьфинале коллектив переиграл команду paiN Gaming. Противостояние завершилось со счетом 2:0: 16-10 на карте Ancient и 16:13 на Anubis.

Теперь Cloud9 будет играть за путевку в финал. Им будет противостоять OG. Матч запланирован на сегодня, 2 мая.

Киберспортивный турнир Brazy Party проходит с 26 апреля по 3 мая в режиме онлайн. Команды разыгрывают крупный призовой фонд в размере 333 тысячи долларов США.

Добавим, что в составе Cloud9 играют казахстанцы Абай Hobbit Хасенов и Тимур Buster Тулепов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2019057-cloud9-c-kazahstantsami-v-sostave-sygraet-v-polufinale-brazy-party/