Cloud9 с двумя казахстанцами в составе выбила MOUZ из ESL Pro League Season 17

Киберспортивная команда Cloud9. Фото: twitter.com/C9CSGO

Киберспортивная команда Cloud9, в составе которой выступают казахстанцы Абай HObbit Хасенов и Тимур buster Тулепов, обыграла MOUZ в четвертьфинале ESL Pro League Season 17 по CS:GO, передает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 2:1 (10:16 на Inferno, 16:11 на Vertigo и 16:10 на Mirage).

В полуфинале Cloud9 сыграет с победителем пары Team Vitality — ENCE. Встреча пройдет в ночь с 24 на 25 марта в 00:00 по времени Астаны.

Тогда как коллектив MOUZ занял 5-8 место и заработал 35 тыс. долларов призовых.

Напомним, что ESL Pro League Season 17 проходит с 22 февраля по 26 марта на Мальте. 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере 850 тыс. долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2013928-cloud9-s-kazahstantsem-v-sostave-vybila-mouz-iz-esl-pro-league-season-17/