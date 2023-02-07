Virtus.pro с казахстанцем в составе сыграет в матче за слот в плей-офф на IEM Katowice 2023

Алексей Голубев. Фото: hltv.org

Киберспортивная команда Virtus.pro обыграла OG в нижней сетке группы B на IEM Katowice 2023 по CS:GO. Матч закончился со счетом 2:0 (16:7 на Inferno и 16:12 на Overpass), пишет Cybersport.ru.

В следующем матче коллектив казахстанского игрока Алексея Qikert Голубева встретится с лучшим из пары Fnatic — Complexity Gaming. Победитель пройдет в плей-офф.

Тогда как команда OG вылетела из турнира. Коллектив Неманьи nexa Исаковича заняла 9-12 место и получила 16 тысяч долларов призовых.

Напомним, что турнир по CS:GO IEM Katowice 2023 проходит с 1 по 12 февраля в польском городе Катовице. Общий призовой фонд чемпионата составляет 1 млн долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2008458-virtuspro-s-kazahstantsem-v-sostave-sygraet-v-matche-za-slot-v-pley-off-na-iem-katowice-2023/