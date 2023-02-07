FaZe Clan сразится с Team Liquid за выход в плей-офф IEM Katowice 2023

FaZe Clan. Фото: ELeague

Киберспортивная команда FaZe Clan оказалась сильнее IHC Esports в нижней сетке группы А на турнире IEM Katowice 2023 по CS:GO, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Матч завершился со счетом 2:0 (16:11 на Inferno, 16:3 на Ancient).

В параллельной встрече Team Liquid победила Team Spirit. В следующем туре команда Ника nitr0 Каннеллы сразится с FaZe за слот в плей-офф чемпионата.

IHC и Spirit вылетели из турнира. Коллективы заняли 9-12 места и заработали по 16 тысяч долларов.

IEM Katowice 2023 проходит с 1 по 12 февраля в Польше. Команды разыгрывают призовой фонд в размере миллиона долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2008419-faze-clan-srazitsya-s-team-liquid-za-vyhod-v-pley-off-iem-katowice-2023/