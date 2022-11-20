Джеймс Бэнкс: Я бы очень хотел, чтобы Абай Хасенов перешел в NAVI

Абай Хасенов. Фото: HLTV

Киберспортивный журналист и ведущий Джеймс BanKs Бэнкс прокомментировал слухи о переходе Абая HObbit Хасенова в состав Natus Vincere по CS:GO, пишет Cybersport.ru.

Мнением о возможном трансфере он поделился в Twitter.

"Я бы очень хотел, чтобы HObbit перешел в NAVI, мы обсуждали эту теоретическую возможность во время мейджора, но я не ожидал, что она станет реальностью! Пока что это только слухи", - написал Джеймс Бэнкс.

Ранее о возможном трансфера Абая Hobbit Хасенова в Natus Vincere рассказал Алексей OverDrive Бирюков со ссылкой на инсайдера harumi.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1998152-dzheyms-benks-ya-by-ochen-hotel-chtoby-abay-hasenov-pereshel-v-navi/