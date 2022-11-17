В Узбекистане киберспорт признали спортом

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Правительство Узбекистана включило киберспорт в список спортивных дисциплин. Информация об этом появилась на сайте Национального информационного агентства страны, передает NUR.KZ.

В указе также отмечаются положения, которые должны поспособствовать развитию киберспорта в Узбекистане.

В частности, указана необходимость создать базу для подготовки и обучения киберспортсменов, а также организовать национальные турниры.

Три ежегодных чемпионата уже анонсированы: Uzbekistan Esports Championship, Кубок кабинета министров Республики Узбекистан и Кубок молодежи. Они будут проводиться с 2023 года.

Напомним, что в Казахстане киберспорт признали официальным видом спорта в 2018 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1997675-v-uzbekistane-kibersport-priznali-sportom/