Puppey о перерыве в плей-офф TI11: Ты перестаешь концентрироваться на своей цели

Клемент Puppey Иванов. Фото: twitter.com/teamsecret

Капитан киберспортивной команды Team Secret Клемент Puppey Иванов высказался о пятидневном перерыве в плей-офф The International 11 по Dota 2, сообщает NUR.KZ со ссылкой Esports.gg.

"Я помню, как мы играли на мейджоре, где у нас был четырех или пятидневный перерыв. Это действительно плохо. Ты перестаешь концентрироваться на своей цели, которая заключается в победе и игре в Dota 2.

Когда у тебя пятидневный перерыв, ты начинаешь думать о других вещах, о своей жизни. Из-за этого ты начинаешь чувствовать себя немного подавленными.

Ты застрял в своем гостиничном номере, ешь одну и ту же пищу. Ты здесь уже месяц, а теперь у тебя еще и пауза. Если быть честным, мне это не нужно. Я бы хотел довести дело до конца, а потом вернуться домой и жить своей жизнью.

Вместо этого я должен ждать без всякой причины. Так что это необязательный перерыв. Хочется закончить, доделать свою работу до конца", - заявил Клемент Иванов.

Напомним, что матчи плей-офф на The International 2022 стартовали 20 октября. Спустя четыре игровых дня турнир был приостановлен, предположительно, из-за концерта певца Джастина Бибера, который должен был состояться на той же площадке, что и TI11.

Оставшиеся матчи пройдут 29-30 октября. В них выступят Team Secret, Tundra Esports, Team Aster и Team Liquid.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1994593-puppey-o-pereryve-v-pley-off-ti11-ty-perestaesh-kontsentrirovatsya-na-svoey-tseli/