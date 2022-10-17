Команда Hokori одержала победу над Soniqs на The International 2022

Киберспортивная команда Hokori. Фото: StarLadder

Киберспортивная команда Hokori обыграла Soniqs в группе А на турнире The International 2022 по Dota 2, который проходит в Сингапуре, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Коллектив Тиаго Thiolicor Колдейро заработал два очка. В следующем матче Hokori встретится с Team Liquid.

Soniqs проиграли четвертую игру. После восьми матчей команда Квина Quinn Каллахана имеет пять очков.

Напомним, что The International 11 проходит с 15 по 30 октября в Сингапуре. Команды разыгрывают призовой фонд в размере более 16 миллионов долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1993102-komanda-hokori-oderzhala-pobedu-nad-soniqs-na-the-international-2022/