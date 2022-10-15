Team Spirit потеряла очки в матче с Fnatic на The International 11

Team Spirit. Фото: Twitter The International

Киберспортивная команда из России Team Spirit сыграла вничью с коллективом из Филиппин Fnatic в группе В на турнире The International 2022 по Dota 2, передает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 1:1. Тем самым коллективы набрали по одному баллу.

Следующим соперником Team Spirit станет Entity, а команда Жунюэля Jaunuel Арциллы сразится с Thunder Awaken. Обе встречи состоятся 15 октября в 15:00 по времени Астаны.

Напомним, что The International 11 проходит с 15 по 30 октября.

Коллективы сражаются за призовой фонд в размере более 15,8 млн долларов. При этом сумма продолжает расти за счет продаж Battle Pass и уровней к нему.

Отметим, что Team Spirit является действующим чемпионом The International.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1992883-team-spirit-poteryala-ochki-v-matche-s-fnatic-na-the-international-11/