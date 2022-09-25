Команда Cloud9 вышла в плей-офф ESL Pro League Season 16

Команда Cloud9. Фото: twitter.com/C9CSGO

Киберспортивная команда Cloud9, в составе которой выступает казахстанец Абай HObbit Хасенов, обыграла FURIA Esports в группе D на ESL Pro League Season 16 по CS:GO, передает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 2:0 — 16:8 на Mirage и 16:14 на Overpass. Для команды Cloud9 эта победа стала четвертой на чемпионате.

Тем самым коллектив Абая HObbit Хасенова досрочно гарантировал себе первое место в группе D и выход в четвертьфинал турнира.

Следующую встречу Cloud9 проведет против Team Liquid 25 сентября в 23:30 по времени Астаны.

Напомним, что ESL Pro League Season 16 проходит с 31 августа по 2 октября. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 835 тыс. долларов.

Победитель соревнований также получит слоты на IEM Katowice 2023 и BLAST Premier: World Final 2022.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1989496-komanda-cloud9-vyshla-v-pley-off-esl-pro-league-season-16/