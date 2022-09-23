Команда Cloud9 одержала вторую победу на ESL Pro League Season 16

Абай Хасенов. Фото: https://vk.com/h0bbitzce

Киберспортивная команда Cloud9, в составе которого выступает казахстанец Абай HObbit Хасенов, победила Eternal Fire в матче группы D на ESL Pro League Season 16 по CS:GO, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:0 (16:12 на Dust2 и 16:11 на Overpass). Для Cloud9 эта победа стала второй на чемпионате.

Следующий матч команда Абая Хасенова проведет против команды Movistar Riders. Начало противостояния запланировано на 23 сентября в 16:30 по времени Астаны.

Напомним, что ESL Pro League Season 16 проходит с 31 августа по 2 октября на Мальте. Команды разыгрывают 835 тыс. долларов призовых.

Победитель соревнований также получит слоты на IEM Katowice 2023 и BLAST Premier: World Final 2022.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1989349-komanda-cloud9-oderzhala-vtoruyu-pobedu-na-esl-pro-league-season-16/