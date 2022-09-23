Team Liquid одержала вторую победу на ESL Pro League Season 16

Team Liquid. Фото: twitter.com/TeamLiquidCS

Киберспортивная команда Team Liquid одержала очередную победу и закрепилась на третьем месте в группе D на турнире ESL Pro League Season 16 по CS:GO, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Во втором матче коллектив сыграл против Evil Geniuses. Данное противостояние завершилось со счетом 2:0 в пользу Team Liquid - 16:7 на Inferno и 16:8 на Dust2.

Эта победа стала второй для Team Liquid на групповом этапе. С шестью очками они занимают третье место.

ESL Pro League Season 16 проходит с 31 августа по 2 октября на Мальте. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 835 тысяч. По итогам группового раунда команды, занявшие первые места, вышли в четвертьфинал. Вторые и третьи места продолжат турнир с 1/8 финала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1989285-team-liquid-oderzhala-vtoruyu-pobedu-na-esl-pro-league-season-16/