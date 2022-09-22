Team Liquid с победы стартовала на ESL Pro League Season 16

Team Liquid. Фото: DreamHack

Киберспортивная команда Team Liquid одержала победу в первом матче группового этапа турнира ESL Pro League Season 16 по CS:GO, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

В стартовой игре команда оказалась сильнее Movistar Riders. Встреча завершилась со счетом 2:1 - 16:13 на Mirage, 14:16 на Inferno и 16:13 на Vertigo.

В данный момент коллектив занимает промежуточное третье место в группе D. На первом расположилась Cloud9.

В следующей игре групповой стадии встретятся C9 и Eternal Fire.

ESL Pro League Season 16 проходит с 31 августа по 2 октября на Мальте. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 835 тысяч. По итогам группового раунда команды, занявшие первые места, вышли в четвертьфинал. Вторые и третьи места продолжат турнир с 1/8 финала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1989124-team-liquid-s-pobedy-startovala-na-esl-pro-league-season-16/