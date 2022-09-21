Команда Абая Хасенова выиграла дебютный матч на ESL Pro League Season 16

Киберспортивная команда Cloud9. Фото: twitter.com/C9CSGO

Киберспортивная команда Cloud9, в составе которого выступает казахстанец Абай HObbit Хасенов, победила Evil Geniuses в стартовом матче группы D на ESL Pro League Season 16 по CS:GO, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:0 (16:12 на Inferno и 16:5 на Dust2).

Интересно, что в составе Evil Geniuses также выступает игрок из Казахстана - Санжар neaLaN Ишкаков.

Игровой день продолжится противостоянием Eternal Fire — FURIA Esports. Начало матча запланировано на 20:00 по времени Астаны.

Cледующий матч Cloud9 проведет против команды Eternal Fire 22 сентября.

Напомним, что ESL Pro League Season 16 проходит с 31 августа по 2 октября на Мальте. Команды разыгрывают 835 тыс. долларов призовых.

Победитель соревнований получит слоты на IEM Katowice 2023 и BLAST Premier: World Final 2022.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1988958-komanda-abaya-hasenova-vyigrala-debyutnyy-match-na-esl-pro-league-season-16/