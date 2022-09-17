MOUZ одержала победу над ENCE в групповой стадии ESL Pro League Season 16

Команда MOUZ. Фото: mousesports.com

Киберспортивная команда MOUZ одержала победу в третьем матче группового этапа турнира ESL Pro League Season 16 по CS:GO, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Противостояние состоялось в группе C. MOUZ обыграла ENCE со счетом 2:0 - 16:13 на Mirage и 16:3 на Overpass. Для коллектива Кристофера dexter Нонга это вторая победа на турнире.

Следующие матчи группы C запланированы на сегодня, 17 сентября. Heroic встретится с HEET, MOUZ сразится с Complexity Gaming, а ENCE сыграет с Astralis.

ESL Pro League Season 16 проходит с 31 августа по 2 октября на Мальте. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 835 тысяч. По итогам группового раунда команды, занявшие первые места, вышли в четвертьфинал. Вторые и третьи места продолжат турнир с 1/8 финала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1988313-mouz-oderzhala-pobedu-nad-ence-v-gruppovoy-stadii-esl-pro-league-season-16/