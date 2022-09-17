Команда T1 проиграла в квалификации The International 2022

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Киберспортивная команда T1 уступила коллективу Polaris Esports в нижней сетке отборочных на The International 2022 по Dota 2 для Юго-Восточной Азии, передает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 1:2 в пользу коллектива Джона Natsumi Варгаса.

Тем самым Polaris Esports прошла в гранд-финал квалификации, где сразится с командой Talon Esports.

Тогда как T1 покинула квалификацию, однако поучаствует на The International 2022 в стадии последнего шанса (Last Chance).

Напомним, что отборочный турнир на The International 2022 для Юго-Восточной Азии проходит с 13 по 17 сентября в онлайне.

Коллективы разыгрывают прямую путевку в групповую стадию главного турнира сезона и две квоты на этап Last Chance.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1988308-komanda-t1-proigrala-v-kvalifikatsii-the-international-2022/