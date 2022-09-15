ENCE стартовала с победы на ESL Pro League Season 16

ENCE. Фото: pglesports.com

Киберспортивная команда ENCE одержала победу в первом матче группового этапа турнира ESL Pro League Season 16 по CS:GO, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Противостояние состоялось в группе C. ENCE обыграла HEET со счетом 2:0 - 16:6 на Dust2 и 16:11 на Vertigo.

В следующем матче турнира сразятся Astralis и MOUZ. После первого круга лидирует команда Complexity Gaming.

ESL Pro League Season 16 проходит с 31 августа по 2 октября на Мальте. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 835 тысяч. По итогам группового раунда команды, занявшие первые места, вышли в четвертьфинал. Вторые и третьи места продолжат турнир с 1/8 финала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1987905-ence-startovala-s-pobedy-na-esl-pro-league-season-16/