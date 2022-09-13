Nigma Galaxy проиграла дебютный матч в квалификации The International 2022

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Киберспортивная команда Nigma Galaxy уступила коллективу Goonsquad в региональном отборочном турнире The International 2022 по Dota 2 для Европы, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 1:2. Тем самым команда Куро KuroKy Салехи Тахасоми опустилась в нижнюю сетку отбора, где встретится с Brame.

Тогда как Goonsquad сыграет с Team Liquid, который выбил в нижнюю сетку DGG Esports. Матч запланирован на 15 сентября в 14:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, что квалификация на The International 2022 для Европы проходит с 13 по 17 сентября. Команды разыгрывают одну прямую путевку на групповой этап главного турнира сезона и две квоты на этап Last Chance.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1987584-nigma-galaxy-proigrala-debyutnyy-match-v-kvalifikatsii-the-international-2022/