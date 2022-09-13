Команда Soniqs пробилась в групповой раунд The International 2022

Soniqs. Фото: soniqs.gg

Киберспортивная команда Soniqs одержала победу в гранд-финале регионального отборочного турнира на The International 2022 по Dota 2 для Северной Америки, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Soniqs победили nouns. Результат встречи составил 3:0. Коллектив Адриана Fata Тринкса заработал квоту на групповой этап чемпионата.

В стадии последнего шанса от Северной Америки примут участие nouns и Wildcard Gaming. Этап пройдет с 8 по 12 октября в Сингапуре.

Квалификация на TI11 для Северной Америки проходила с 8 по 13 сентября. Команды разыграли слот в групповой стадии The International 2022 и две квоты на этап Last Chance.

Напомним, что The International 2022 пройдет с 15 по 30 октября в Сингапуре. Призовой фонд турнира уже достиг 10 млн долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1987482-komanda-soniqs-probilas-v-gruppovoy-raund-the-international-2022/