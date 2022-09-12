Команда Royal Never Give Up вышла на The International 2022

Royal Never Give Up. Фото: twitter.com/RNG

Киберспортивная команда Royal Never Give Up победила Xtreme Gaming в гранд-финале регионального отборочного турнира на The International 2022 по Dota 2 для Китая, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу коллектива Ян Chalice Шэньи.

Тем самым Royal Never Give Up заняла первое место в квалификации и пробилась в групповую стадию The International 2022. Тогда как Xtreme Gaming и Vici Gaming выступят в стадии Last Chance.

Квалификация The International 2022 для Китая прошла с 8 по 12 сентября. Коллективы разыграли квоту на главный турнир сезона и два слота на этапе Last Chance.

Напомним, что The International 2022 пройдет с 15 по 30 октября в Сингапуре. Призовой фонд турнира уже достиг 10 млн долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1987389-komanda-royal-never-give-up-vyshla-na-the-international-2022/