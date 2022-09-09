FaZe Clan одержала вторую победу на ESL Pro League Season 16

FaZe Clan. Фото: ELeague

Киберспортивная команда FaZe Clan продолжила победную серию в рамках группового этапа ESL Pro League Season 16 по CS:GO, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Во втором матче в группе B FaZe Clan победила MIBR. Итоговый счет составил 2:1 (9:16 на Dust2, 16:8 на Nuke, 16:4 на Overpass). Коллектив Финна karrigan Андерсена в шестью очками возглавляет группу.

За два тура MIBR не заработала очков. Ранее на соревновании команда Джонатана JOTA Виллиана уступила G2 Esports. Следующим соперником MIBR станет BIG, а FaZe Clan поборется c Virtus.pro.

ESL Pro League Season 16 проходит с 31 августа по 2 октября на Мальте. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 835 тысяч. По итогам группового раунда команды, занявшие первые места, вышли в четвертьфинал. Вторые и третьи места продолжат турнир с 1/8 финала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1986988-faze-clan-oderzhala-vtoruyu-pobedu-na-esl-pro-league-season-16/