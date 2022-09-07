Virtus.pro сразится с BetBoom Team в гранд-финале отборочных на The International 2022

Virtus.pro. Фото: twitter.com/virtuspro

Киберспортивная команда BetBoom Team победила Natus Vincere в финале нижней сетки региональной квалификации на The International 2022 по Dota 2 для Восточной Европы, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу российской команды.

Тем самым BetBoom Team прошла в гранд-финал квалификации, где сразится с командой Virtus.pro за квоту в групповой этап The International 2022.

Тогда как коллектив NAVI занял третье место в отборе и сыграет в стадии Last Chance чемпионата.

Напомним, что квалификация на The International 2022 для Восточной Европы проходит с 3 по 7 сентября в онлайне.

Команды разыгрывают один слот на TI 2022 и две квоты на турнир последнего шанса (Last Chance).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1986649-virtuspro-srazitsya-s-betboom-team-v-grand-finale-otborochnyh-na-the-international-2022/