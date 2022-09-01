Valve выпустила тизер Battle Pass к The International 2022

Иллюстративное фото: liquipedia.net

1 сентября компания Valve опубликовала короткое сообщение и видео, посвященные грядущему Battle Pass к турниру The International 2022 по Dota 2, пишет Cybersport.ru.

Они размещены на официальной странице игры в Twitter.

Valve не уточнила, во сколько состоится релиз Battle Pass. В посте указано, что боевой пропуск станет доступен "завтра".

Сообщение было отправлено сегодня утром, однако офис компании находится в столице США - Вашингтоне.

О том, что Battle Pass выйдет 1 сентября, стало известно 24 августа. Тогда Valve выпустила глобальный патч 7.32.

Напомним, что главный турнир года по Dota 2 The International 2022 пройдет с 15 по 30 октября в Сингапуре.

Отметим, что действующим победителем турнира является команда Team Spirit.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1985796-valve-vypustila-tizer-battle-pass-k-the-international-2022/