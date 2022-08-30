31 августа стартует ESL Pro League Season 16 по CS:GO

Иллюстративное фото: news.sportbox.ru

31 августа состоятся первые встречи на ESL Pro League Season 16 по дисциплине CS:GO, который продлится больше месяца и завершится 2 октября, передает Cybersport.ru.

В турнире поучаствуют 24 команды, которые разыграют призовой фонд в размере 835 тыс. долларов. Кроме того, чемпион получит слоты на IEM Katowice 2023 и BLAST World Final 2022.

15 команд-участниц получили инвайты от организаторов как постоянные партнеры ивента. В их число вошли: Astralis, BIG, Complexity, ENCE, Evil Geniuses, FaZe, Fnatic, FURIA, G2 Esports, Heroic, MOUZ, NAVI, Ninjas in Pyjamas, Team Liquid и Team Vitality.

Еще три клуба прошли на турнир за счет высокого положения в рейтинге ESL: Cloud9, Movistar Riders и Team Spirit.

Наконец, последние шесть клубов выиграли слоты в чемпионатах серии ESL Challenger. Ими стали MIBR, Team EndPoint, Eternal Fire, Virtus.pro, HEET и FTW.

На первом этапе участников разделили на четыре группы по шесть команд. В этой стадии коллективы сыграют по круговой системе каждый с каждым.

Победители групп пройдут напрямую в четвертьфинал, клубы со вторых и третьих строчек получат посев в более ранних раундах плей-офф. 12 слабейших участников покинут ивент.

Заряжайте на самый долгожданный бой народного героя и выигрывайте iPhone 14 от Parimatch!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1985399-31-avgusta-startuet-esl-pro-league-season-16-po-csgo/