M0NESY стал MVP на турнире BLAST Premier: Fall Groups 2022

Илья Осипов. Фото: HLTV

Российский снайпер из киберспортивной команды G2 Esports Илья m0NESY Осипов был признан самым ценным игроком BLAST Premier: Fall Groups 2022 по CS:GO, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Для него эта награда стала первой в карьере на международном турнире высокого уровня.

Осипов показал лучшую индивидуальную статистику на ивенте: он провел на чемпионате десять карт со средним рейтингом 1,34.

Стоит отметить, что на групповых этапах BLAST Premier титул MVP присуждается игрокам по результатам зрительского голосования и не учитывается HLTV.org.

BLAST Premier: Fall Groups 2022 прошел с 19 по 28 августа в Копенгагене (Дания). Коллективы разыграли призовой фонд в размере 177,5 тысяч долларов. По результатам турнира G2 заработала 1200 рейтинговых очков и слот в финале сезона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1985329-m0nesy-stal-mvp-na-turnire-blast-premier-fall-groups-2022/