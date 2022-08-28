Команда OG выиграла турнир ESL One Malaysia 2022

Команда OG. Фото: twitter.com/ESLDota2/

Киберспортивная команда OG одержала уверенную победу над коллективом из Китая Team Aster в гранд-финале турнира ESL One Malaysia 2022 по дисциплине Dota 2, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу европейской команды. Тем самым коллектив Евгения Chuvash Макарова занял первое место и заработал 175 тыс. долларов призовых.

Финалист турнира Team Aster получила 85 тысяч долларов.

Напомним, что турнир ESL One Malaysia 2022 прошел с 23 по 28 августа в Гентинг Хайлендзе (Малайзия). Общий призовой фонд чемпионата составил 400 тысяч долларов.

Распределение призовых:

1 место: OG — $175 тыс.;

2 место: Team Aster — $85 тыс.;

3 место: Team Secret — $45 тыс.;

4 место: Fnatic — $25 тыс.;

5-6 места: Entity, Thunder Awaken — по $15 тыс.;

7-8 места: TSM FTX, Nigma Galaxy — по $10 тыс.;

9-10 места: Talon Esports, BOOM Esports — по $5 тыс.;

11-12 места: Alliance, Team Liquid — по $5 тыс.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1985284-komanda-og-vyigrala-turnir-esl-one-malaysia-2022/